Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku: "Tout le monde me parle encore de cette photo aujourd'hui"

"La photo est prise avec un matériel relativement classique. C'est un objectif normal, car c'est juste après le but, donc il vient vraiment à l'endroit où je suis. Il faut laisser tomber le téléobjectif pour justement avoir cet effet. Avoir tout le stade dans la photo et eux, au complet, en pied. On voit dans le viseur que la photo est cadrée comme il le faut. Cet éclairage du stade assez beau, je trouve. Tout le monde me parle encore de cette photo aujourd'hui, donc on peut dire que c'est la plus marquante. La plus belle, je ne sais pas. Elle me plait. Je pense qu'elle a plut à tout le monde. Si elle n'était pas belle, peut être qu'elle n'aurait pas eu encore le succès."

Pour Romelu Lukaku, c'était l'image qu'il a gardé de cette Coupe du monde 2014.