Kevin De Bruyne est inarrêtable : 3 buts en 24 minutes pour KDB face à Wolverhampton, Dendoncker aussi buteur (LIVE)

Manchester City n’a pas le droit à l’erreur après la victoire de Liverpool sur la pelouse d’Aston Villa ce mardi (1-2). Opposés à Wolverhampton à l’occasion de la 33e journée de Premier League, les Cityzens de Kevin De Bruyne comptent bien repartir du Molineux Stadium avec les trois points.

Et City débute la rencontre de la meilleure des manières. Après sept petites minutes de jeu, De Bruyne, déjà passeur dimanche face à Newcastle (victoire 5-0), ouvre le score pour les visiteurs à la suite d’une belle combinaison avec Bernardo Silva (0-1, 7e).

On pense alors que les hommes de Pep Guardiola ont fait le plus difficile mais c’est sans compter sur… Leander Dendoncker qui crucifie Ederson sur contre-attaque après un sprint de 80 mètres (1-1, 11').

Déjà deux buts belges et la soirée sur le thème des Diables Rouges va se poursuivre avec un De Bruyne complètement inarrêtable. KDB profite d’abord d’une erreur du gardien adversaire Jose Sa pour redonner l’avantage à son équipe (1-2, 16') et moins de dix minutes plus tard, le numéro 17 inscrit un troisième but d'une magnifique frappe du gauche (1-3, 24'). Trois buts en 24 minutes, Kevin De Bruyne est en feu.

Les statistiques du Belge sur ses huit derniers matches disputés en Premier League sont hallucinantes avec 7 buts inscrits et 5 assists distillés. Rien que ça! Son triplé lui permet également de battre son record personnel de buts inscrits dans le championnat anglais. Cette saison, le meneur des Skyblues a d'ores et déjà marqué 14 buts contre 13 en 2019/2020.