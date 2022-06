Kevin De Bruyne encensé par Jack Grealish : "C’est le meilleur joueur du monde"

Jack Grealish l’attaquant d’Aston Villa, est arrivé à City l’été dernier pour la somme de 117 millions d’euros, un record dans l’histoire du championnat anglais.

Pour Grealish, Kevin De Bruyne et Phil Foden, ont joué un rôle essentiel dans cette course au titre. L’international anglais se réjouit d’évoluer au quotidien aux côtés de KDB : "Pour moi c’est le meilleur joueur du monde. J’apprends de lui tous les jours, en voyant ce qu’il fait, sur et en dehors du terrain. C’est un vrai grand professionnel. Evoluer à ses côtés me permet de m’améliorer."