Kevin De Bruyne, dernier mohican d’une époque révolue à Manchester City

Les saisons se suivent et se ressemblent à Manchester City. Si, en Premier League, les Skyblues parviennent à maintenir une certaine hégémonie et viennent de remporter quatre des cinq derniers titres de champions d’Angleterre, en Champions League, ils butent, encore et toujours, sur la même marche qui les empêchent de toucher au graal suprême dont ils rêvent depuis quelques temps.

Résultat, les Mancuniens, guidés par Pep Guardiola, peaufinent leur effectif mois après mois, n’hésitant pas à enrôler de nouveaux joueurs à chaque mercato pour apporter un vent de renouveau.

Rien que cet été, c’est un (petit) remue-ménage qui a eu lieu à l’Etihad Stadium, puisque trois pointures, et non des moindres, ont quitté le club : Raheem Sterling (Chelsea), Gabriel Jesus (Arsenal) et Fernandinho (Athletico Paranaense).

Côté transferts entrants, les Citizens, réputés pour avoir la gâchette facile depuis des années, ne sont évidemment pas en reste puisque Erling Haaland (60 millions) et Kalvin Phillips (49 millions) sont venus donner encore un peu plus de profondeur à un noyau qui dégouline de talent de partout.