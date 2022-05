Kevin De Bruyne champion d’Angleterre grâce à sa "meilleure passe" : "Il a fallu être excellent toute la saison"

"Le 2-1 a tout changé dans ce match", a ajouté De Bruyne en reconnaissant qu’il y avait eu un peu de panique à certains moments de la rencontre. "Mais c’est normal dans cette situation. On a essayé d’être le plus calmes possible."

Le Diable rouge peut donc savourer après une saison très intense où les Cityzens n’ont jamais pu relâcher la pression. "C’était dur car Liverpool nous a poussés dans nos retranchements. Il fallait être excellent tout le temps. Il n’y a pas un moment où on a pu se permettre de jouer un peu moins bien. Cela aurait signifié perdre des points et perdre des points aurait signifié la fin (pour nos espoirs de titre). C’est pour cela qu’on est si fiers. Cette pression est si haute depuis tant d’années mais on arrive toujours à trouver la voie pour gagner", a conclu KDB.