Kevin De Bruyne capitaine : Fabien Le Castel réagit à l’annonce du nouveau capitaine des Diables Rouges

Les Diables Rouges vont débuter leur campagne qualificative pour le prochain Euro ce vendredi contre la Suède. Domenico Tedesco a annoncé que Kevin De Bruyne serait le nouveau capitaine. Fabian Le Castel, dans la peau d’Eden Hazard, son prédécesseur, a tenu à réagir.

"Ça doit lui faire plaisir surtout qu’il est passé avant Thibaut Courtois hein ! Enfin, tu vas me dire, Thibaut, il a l’habitude de passer après Kevin hein ! […] Je crois que le meilleur conseil que je puisse lui donner, c’est de ne pas signer au Real après ! Non mais c’est vrai que le brassard de capitaine, c’est parfois lourd à porter ! Suffit de voir ce que ça a donné pour Vincent Kompany et moi hein, on attendait plus le rapport des médecins que la sélection de Roberto Martinez pour savoir si on allait être repris hein ! Non mais, c’est un bon choix je trouve !"