Kevin De Bruyne au sommet de son art : il est le joueur de Premier League le plus décisif avec son club en 2022

Il n’en finit plus d’affoler les statistiques et d’impressionner la planète football. Devenu récemment le Belge le mieux classé du Ballon d’Or avec une superbe troisième position, Kevin De Bruyne continue sur sa lancée. Assists à la pelle, buts somptueux il est encore et toujours extrêmement précieux pour Manchester City.

Une nouvelle statistique pointée par OptaJoe montre encore à quel point le Diable rouge est au sommet de son art : pour Manchester City, KDB a été directement impliqué dans 40 buts en 41 matches en 2022 avec 16 buts et 22 assists. Derrière lui Harry Kane s’est montré décisif à 38 reprises, Mo Salah 32 fois, et Son Heung-min à 27 reprises. Le milieu de terrain domine un classement avec de très jolis noms derrière lui.

Auteur d’un nouvel assist ce mercredi soir en Ligue des Champions quelques instants seulement après être monté au jeu, Kevin De Bruyne surfe sur la vague de confiance sur laquelle il se trouve depuis pas mal de temps déjà. Pour le plus grand bonheur de Pep Guardiola et des fans des Cityzens… mais aussi des supporters des Diables rouges à moins de trois semaines du début du Mondial !