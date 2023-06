Kevin De Bruyne apte pour la finale de FA Cup

Kevin De Bruyne et Jack Grealish se sont entraînés normalement et sont à la disposition de Manchester City pour affronter Manchester United, samedi, en finale de la Coupe d'Angleterre, à Wembley, a annoncé l'entraîneur Pep Guardiola, vendredi.

Le deux joueurs, tout comme Ruben Dias et Manuel Akanji, avaient été dispensés du dernier match de championnat contre Brentford, dimanche dernier, mais ils sont aptes.

"Ils se sont bien entraînés lors des deux dernière séances. Ils vont tous, plus ou moins, bien", a détaillé le Catalan, qui a également confirmé que Stefan Ortega, le gardien qui a disputé tous les tours de la compétition sans encaisser un seul but, sera bien titulaire.

Ortega avait aussi joué deux des trois derniers matches de championnat de City qui vise un triplé championnat, coupe, Ligue des champions que seul United a réussi en Angleterre, en 1999.

Guardiola n'a pas tari d'éloges sur son homologue des Red Devils, Erik ten Hag, qui a mené son équipe à la troisième place en Premier League, ainsi qu'à la victoire finale en Coupe de la Ligue, pour sa première saison.

"Quand on voit une équipe de plus en plus bonne, dans un championnat difficile, on repère un très bon entraîneur. Il représente notre profession de la meilleure des manières. Je ne peux pas dire qu'on soit amis, on n'a pas tant de contacts que ça, mais je pense que United s'est trouvé un entraîneur exceptionnel pour beaucoup, beaucoup d'années", a-t-il expliqué.