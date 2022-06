Kevin Borlée : "Je me sentais plutôt bien, donc je ne comprends pas pourquoi le temps est si décevant"

Kevin Borlée a remporté le 400 m du Meeting international d'athlétisme de Liège, mercredi soir. Son temps de 46.10 n'a pas été à la hauteur de ses espoirs. Il a devancé son frère Dylan, deuxième en 46.18. Son jumeau Jonathan s'est blessé dans la dernière ligne droite aux ischio-jambiers.

Plus tôt dans la journée, Kevin et Dylan Borlée ont reçu la nouvelle qu'ils ne concourront pas seulement avec les Belgian Tornados à Eugene, mais aussi individuellement. "Mon septième championnat du monde, c'est génial", a reconnu Kevin. "Aujourd'hui, je me sentais plutôt bien, donc je ne comprends pas pourquoi le temps était si décevant. C'est peut-être parce que le vent a tourné."