Kevin Borlée, blessé, s’arrête en pleine course lors des demi-finales du 400 m : "Je pense que c’est terminé"

Terrible désillusion pour Kevin Borlée ! Le Belge, qui disputait ses sixièmes championnats d’Europe, s’est blessé lors des demi-finales du 400 mètres ce mardi à Munich. Placé dans le sixième couloir de la 2e série, Kevin Borlée s’est arrêté en pleine course en raison d’une douleur à 160 mètres de l’arrivée. Un coup dur pour l’athlète de 34 ans qui, en plus de ne pas accéder à la finale, pourrait également manquer le relais 4x400 m avec les Belgian Tornados. "Je pense que c’est terminé", a déclaré Kevin Borlée à l’issue de la course.

"Je ne pense pas que ce soit un claquage mais c’est au moins une élongation. Une partie du muscle s’est complètement tendue à 160 mètres de l’arrivée. Si je continuais ça pétait complètement. Je ne veux pas être pessimiste mais je pense que c’est terminé. Déjà avant la course j’avais l’arrière du genou qui était un peu tendu. J’avais ma place ici en finale. C’est dommage car je me sentais bien. Mais je suis vraiment heureux que Dylan soit en finale. Il le mérite. Il a les jambes pour faire quelque chose", a confié le Belge au micro de notre envoyé spécial David Bertrand.