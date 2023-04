Kevin Bacon et Jimmy Fallon parodient "Paint It, Black" des Rolling Stones

Kevin Bacon et l'animateur Jimmy Fallon ont remis ça.

Après avoir transformé le hit de Tears For Fears "Head Over Heels" en une chanson sur la météo, le duo s'est attaqué au cultissime "Paint It, Black" des Rolling Stones pour en proposer une version assez particulière.

Le duo a créé cette interprétation dans le cadre d'un nouvel épisode du segment " First Drafts Of Rock " de l'émission The Tonight Show, dans lequel Kevin Bacon rejoint généralement Jimmy Fallon pour re-jouer un classique de la musique d'une manière un peu décalée.

Dans cette nouvelle parodie, l'acteur incarne Mick Jagger alors que l'animateur se transforme en Keith Richards. Reproduisant à la perfection une prestation des Stones à la tv américaine en 1966, le duo a créé de nouvelles paroles dans lesquelles ils ont intégré beaucoup de jeux de mots autour de la peinture. Mais plutôt qu'une longue explication, nous vous proposons de découvrir tout cela dans la vidéo ci-dessous :