Kevin a la maladie d'Hirayama, qui provoque une atrophie musculaire : "Il fallait absolument que j'arrive à en rire le plus vite possible"

Kevin est le troisième cas de Belgique à être atteint de la maladie d’Hirayama, une maladie rare qui provoque une atrophie des muscles des membres supérieurs. Au quotidien, cela se traduit par un manque considérable de force, des tremblements constants, une perte de mobilité dans les mains. Ouvrir ou même porter une bouteille d’eau, découper sa nourriture, allumer un briquet : des petits gestes banals qui sont pour lui désormais compliqués, voire impossibles à réaliser.

Pour Kevin, il y a clairement eu un avant et un après diagnostic. Si les premiers mois n’ont pas été simples, il a réussi à prendre du recul sur sa situation grâce à sa passion : l’humour. "La première chose que je me suis dit une fois que le diagnostic était tombé et que j’allais finir comme ça, c’était qu’il fallait absolument que j’arrive à en rire le plus vite possible."

Malgré son quotidien parfois compliqué, c’est avec beaucoup d’humour que Kevin évoque sa maladie. Comme il le dit lui-même, être le troisième cas de Belgique lui donne au moins l’occasion d’être sur un podium.