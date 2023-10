Kevin à l’Union Saint-Gilloise, Alexis à Liverpool : les deux frères McAllister se narguent avant leur duel fratricide

C’est la grosse affiche belge de cette 2e journée européenne. Deux semaines après avoir accroché Toulouse à domicile (1-1), l'Union Saint-Gilloise s’apprête à se déplacer dans le mythique stade d’Anfield Road pour y affronter Liverpool. Une affiche monstrueuse pour des Saint-Gillois en pleine bourre en championnat (9/9) et qui rêvent de s’offrir l’un des géants d’Europe.

En marge de cette rencontre, l’Union Saint-Gilloise a dévoilé une chouette vidéo sur ses réseaux sociaux : celle où les deux frères McAllister, Kevin et Alexis, s’appellent quelques heures avant leur duel fratricide. Le premier joue à l’Union Saint-Gilloise, le second vient de rejoindre Liverpool.

Très complices, ils n’ont pas hésité à se narguer mutuellement. "On est détendus. On a un match facile qui arrive" a par exemple clamé, d’entrée de jeu, Kevin, le défenseur unioniste.

Alexis a évidemment aussi questionné son frère sur la réaction (virale) du groupe unioniste au moment d’apprendre qu’il allait défier Liverpool : "Le pilote nous a dit qu’on allait affronter LASK, puis Toulouse et puis il a fait une pause. Et puis, il a dit Liverpool" narre Kevin McAllister.

La suite, vous la connaissez, le groupe unioniste explose de joie dans l’avion et la vidéo fait le tour des réseaux. On y voit même Kevin prévenir Alexis en disant : "On se voit bientôt, mon frère."

Le duel fratricide est lancé. "Pour moi, jouer à Anfield, entendre le You Never Walk Alone, ce sera incroyable" explique avec un peu d’émotion Kevin, avant d’être repris de volée par son frère : "J’espère que tu ne vas pas en profiter. Je veux que tu souffres. J’ai été à Anfield en tant que joueur de Liverpool et en tant qu’adversaire, et je peux te dire qu’en tant qu’adversaire, tu sentiras le stade et la foule."

Ce à quoi Kevin répond : "J’espère que toi, tu sentiras mes tacles."

On vous invite à regarder la vidéo dans son intégralité ci-dessous, elle est très drôle.