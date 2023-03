Kev Adams : "C’est la première fois que j’écris un spectacle comme ça"

Kev Adams se met face au "Miroir de sa vie" pour ce nouveau spectacle : "J’ai du mal de me regarder dans un miroir mais j’ai aussi du mal de me regarder au cinéma ou à la télévision et c’est paradoxal car je fais un métier d’image" confie-t-il au micro de Marco, Lara et Audrey.

Bien conscient que nous sommes dans une société d’image rythmée par les réseaux sociaux, l’humoriste aborde ce sujet par le spectre personnel mais aussi par d’autres sujets connexes comme le harcèlement, l’écologie et il revisite même un traditionnel documentaire animalier où la faune est remplacée par des humains.

L’humour de Kev Adams sera bien au rendez-vous dans ce nouveau spectacle avec une dimension supplémentaire autour de la morale et du sens "J’ai envie de passer des messages plus fort, je pense qu’à travers le rire on peut faire passer des messages dingues".

"Miroir" nouveau spectacle de Ked Adams, à découvrir à Forest National le 2 avril.