Kev Adams brise la glace dans son nouveau spectacle "Miroir"

À 30 ans passés, Kev Adams décide d’affronter son image et se regarder dans la glace. Il est l’invité du 8/9 pour son nouveau spectacle Miroir qu’il viendra jouer le 2 avril à Forest National.

Ce Miroir est une occasion de regarder à la fois dans le passé et vers l’avenir. "J’aborde des sujets que je n’ai pas traités jusqu’à présent, peut-être un peu plus profonds, et donc il y a un côté où on brise la glace pour passer de l’autre côté du miroir, pour montrer une autre facette de soi", résume-t-il.

S’il part de son vécu pour évoquer des sujets plus larges comme le harcèlement et la société du futur, Miroir reste avant tout un one man show intime, mais avec des moyens de grand spectacle :

J’aime poursuivre cette tradition de ne pas faire simplement du stand up.

"J’adore le côté spectacle grandiose, avec beaucoup de lumière, beaucoup d’effets spéciaux, beaucoup de danse, beaucoup de chant. Je trouve que ça se perd un peu", explique Kev Adams.

C’est donc un Kev Adams tourné vers l’avenir qu’on découvre sur scène, mais aussi à l’écran avec une nouvelle série diffusée prochainement : "une espèce de Retour vers le futur 2.0". En 6 épisodes, Avenir raconte l’histoire d’un homme de trente ans qui discute par email avec son lui de dix ans grâce à une distorsion du temps.

"Il va se rendre compte que s’il demande à ce môme de changer des choses, ça a un impact sur sa vie à lui directement", raconte Kev Adams.

L’avenir, c’est aussi pour lui la suite du film Maison de retraite, dont le tournage commence en avril. En attendant vous pourrez retrouver Kev Adams sur la scène de Forest National le 2 avril pour son spectacle Miroir.