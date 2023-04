Kev Adams accusé d’arnaque ? On vous explique

Fondée pour l’occasion et immatriculée à Dubaï, cette société écran ne doit toutefois pas être confondue avec Illumination, le studio d’animation parisien qui, entre autres succès, a réalisé "Moi, moche et méchant" et "Les Minions".

Quant au Fabi présenté dans la vidéo de Kev Adams, il s’agit en fait d'un joueur de poker ayant fait l’objet en 2016 d’une enquête préliminaire après avoir perçu un gain jugé trop important.

Autrement dit, le projet présenté par l’humoriste comme une valeur sûre ne repose en vérité sur aucune base solide. Un an plus tard, il n’a d’ailleurs toujours pas vu le jour, et Kev Adams n’a plus mentionné le sujet sur ses réseaux sociaux depuis neuf mois.