Kétamine, drogue du zombie : quelles sont ces drogues qui font des ravages ?

La xylazine est un puissant anesthésiant pour animaux, assez peu utilisé. C’est probablement la drogue la plus dangereuse au monde, les probabilités d’overdose sont très élevées. Transformée en poudre, probablement mélangée à d’autres produits, elle est cinquante fois plus puissante que l’héroïne. Cet anesthésiant provoque des ravages aux Etats-Unis où on l’appelle la "tranq" ou la "drogue du zombie". Elle provoque en effet une perte de contrôle quasi-totale : une immobilité ou des mouvements désordonnés, un peu comme un mort-vivant. La peau des consommateurs a aussi tendance à se nécroser. Des plaies impressionnantes, et très douloureuses.

Drogue bon marché, elle a déjà provoqué un tiers des overdoses dans une ville comme Philadelphie, l’intervalle entre la dose efficace et la dose mortelle étant en effet très faible.

Pour l’instant, Il n’y a aucun cas avéré de consommation de xylazine en Belgique, malgré quelques vidéos alarmantes. Mais les autorités redoutent, l’arrivée de cette drogue chez nous.