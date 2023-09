Kery James dévoile la suite de Banlieusards, une proposition (enfin) honnête sur la vie des quartiers

Le premier volet est sorti en 2019. Pour rappel, on y suit l'histoire de la famille Traoré. Demba, l'ainé, interprété par Kery James lui-même, vit au rythme du trafic de drogue et de la rue. Soulaymaan, joué par Jammeh Diangana, est élève avocat à Paris. Il réussit brillamment ses études et tente tant bien que mal de rester éloigné des soucis de son grand frère. Enfin, le cadet Noumouké, sous les traits de Bakary Diombera, est toujours à l'école. Il ne sait pas encore ce qu'il veut être, ni duquel de ses grands frères il suivra les pas. Si vous souhaitez vous rafraichir la mémoire avant de regarder la suite, Netflix propose un récap complet disponible sur Youtube.

Le deuxième film revient sur ces trois personnages qui se battent chacun à leur manière contre leurs démons. Outre Kery James, d'autres figures du rap français apparaissent à l'écran. On retrouve Kofs dans le rôle du grand méchant, ou encore ZKR.

Banlieusards 1 n'avait pas révolutionné le cinéma, mais il avait le mérite de dépeindre une vie de banlieue plus proche de la réalité que certains films pourtant acclamés par la critique. Est-ce que ce tour de force est confirmé avec ce deuxième épisode ? Chacun se fera son avis. Et à la question : comment faire un bon film sur la vie des quartiers ? On laisse la réponse à la belle prose de Kery James.