Kerry Washington se lance dans la tendance très en vogue des podcasts

"The Last Black Queen" signera la troisième série. Un drame créé par Darnell Brown ('American Soul"). L’histoire racontera la vie de Maya Foster. Une femme noire d’âge mûr et cadre moyen ignorant ses propres désirs pour mener une vie rangée. Sa rencontre avec Aimé, une jeune femme mystérieuse et séductrice réveillera son désir sexuel. Un éveil qui pourrait menacer la vie entière de Maya. Chaque épisode racontera le point de vue de Maya.

"Notre objectif à Simpson Street est de tisser ensemble des récits qui honorent nos différences uniques tout en nous connectant à travers une humanité partagée", a déclaré Washington dans un communiqué. "Se diversifier dans le monde des podcasts, en particulier avec Audible, est une opportunité phénoménale de s’engager dans la narration sur plusieurs supports. Nous ne pourrions pas être plus excités !", a-t-elle rajouté.

"L’art de la narration évolue constamment et grâce aux podcasts, il y a quelque chose de passionnant et de frais à donner une tournure nouvelle et moderne à l’idée des drames radiophoniques passés. Nous ne pouvions penser à personne de plus parfait avec qui partager nos histoires qu’Audible.", a déclaré Pilar Savone, à Variety.

Kerry Wahsington est la dernière personnalité hollywoodienne à rejoindre le catalogue d’Audible. Les trois séries rejoindront "The Sandman" de Neil Gaiman, "The Coldest Case" avec Aaron Paul ("Breaking Bad") ou encore "Hit Job" avec Pete Davidson.