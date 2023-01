Kerry King: "La fin de Slayer était prématurée"

Le guitariste Kerry King est toujours déçu du split prématuré de son groupe Slayer en 2019, après la tournée mondiale d’adieu.

Le groupe de thrash formé en 1981 n’a jamais officiellement donné de raison à la fin de l’aventure, malgré cette longue série de dates qui les a emmenés partout, y compris chez nous lors de l’édition 2019 du Graspop Metal Meeting.

Dans une nouvelle interview avec Metal Hammer, le guitariste Kerry King a qualifié cette décision de " prématurée ". Il explique ressentir de la colère : " Que pourrais-je ressentir d’autre ? C’était trop tôt ! Et si je dis ça, c’est parce que les héros de mon enfance, eux, continuent à jouer sur scène ! Je peux toujours jouer, je veux toujours le faire, mais cela m’a été enlevé. "

Il a aussi trouvé cette tournée d’adieu " déprimante " : " Nous sommes repassés par tous les endroits où nous avions joués pendant notre carrière. C’était tellement triste de se dire : " Je ne vais plus jamais revoir mes amis là-bas". En arrivant dans ce pays, vous saviez que vous alliez retrouver ces gens, comme chaque année. Et là, je ne les ai pas vus depuis trois ans. Ça craint. Et les fans aussi. Slayer compte beaucoup pour nos fans, et ils comptent beaucoup pour nous. Je sais que je reverrai ces gens, mais l'absence de Slayer laisse un grand vide pour beaucoup de gens."

Kerry King a alors ajouté : "Mais bon, passons au chapitre suivant, je suppose. Nous étions au sommet du monde, et il n'y a rien de mal à partir au sommet du monde, c'est une bonne façon de partir. Donc, bravo pour ça. Mais est-ce que ça me manque de jouer ? Oui, absolument."

En 2021, King a déclaré que Slayer avait "arrêté trop tôt" mais qu'il travaillait actuellement à un projet solo. Il a précédemment déclaré que le projet, retardé par la pandémie, emmènerait aussi l'ancien batteur de Slayer, Paul Bostaph.

Lors d'un entretien précédent avec Metal Hammer, Kerry King avait déclaré que son nouveau projet solo s'adresserait aux fans de Slayer : "Si vous connaissez mon travail, vous savez à quoi il va ressembler", avait-il dit.