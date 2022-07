Kern sur le pouvoir d'achat et les pensions : les discussions sur le rapport des experts reprendront dans le cadre du budget

La discussion du rapport du groupe d'experts sur le pouvoir d'achat et la compétitivité des entreprises se poursuivra dans le cadre de la confection du budget 2023, a-t-on appris lundi de source gouvernementale alors que le gouvernement était réuni en comité restreint.

Le gouvernement se réunissait ce lundi, 18h30, en comité restreint. Il poursuit ses travaux sur la réforme des pensions et le pouvoir d'achat. Les principaux ministres de l'équipe De Croo ont reçu des mains du gouverneur de la Banque nationale, Pierre Wunsch, le rapport final des sept experts qu'ils ont mandatés sur la question du pouvoir d'achat et de la compétitivité des entreprises.

Aucune décision n'est attendue ce lundi. Il faudra sans doute patienter d'ici au 21 juillet, quand commencent les vacances parlementaires, pour que certains points soient tranchés. En matière de pouvoir d'achat, on rappelait de source gouvernementale qu'un bon nombre de mesures avaient déjà été prises pour permettre aux ménages de faire face à la flambée des prix de l'énergie (tarif social élargi, baisse de la TVA et des accises, chèque mazout, etc.) et prolongées. En d'autres termes, de nouvelles décisions sont plutôt attendues après l'été, quand le gouvernement confectionnera son budget 2023.

Le thème du pouvoir d'achat avait déjà fait l'objet d'un rapport intermédiaire à la mi-juin. Les pistes proposées approfondissent une série d'options déjà présentées à ce moment-là. Divers domaines d'action sont étudiés pour limiter la consommation d'énergie, aider les personnes dont les revenus sont juste au-dessus du minimum, accélérer l'indexation des barèmes fiscaux, adapter les systèmes de TVA et accises, obliger les fournisseurs d'énergie à offrir des tarifs fixes et variables, instaurer une forme de chômage économique énergétique ou augmenter le taux d'emploi.