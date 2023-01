Kepa, Cuadrado, Barkley ou Lukaku : le 11 des flops récents de Chelsea

Transféré en 2018 en provenance de l’Athletic Bilbao, le gardien espagnol devait compenser le départ de Thibaut Courtois. Acheté 80 millions d’euros, Kepa Arrizabalaga n’a pas su confirmer son statut du gardien le plus cher au monde. Entre son penalty raté et son refus d’être remplacé en finale de la Cup, les fans de Chelsea ne portent plus spécialement l’Espagnol dans leur cœur. Peu convaincant, la direction lui a trouvé un remplaçant en la personne d’Edouard Mendy. Depuis le départ de Thomas Tuchel, le portier a cependant regagné sa place de numéro 1 dans les cages des Blues.