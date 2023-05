Keoz : le Belge qualifié pour le Major CS:GO de Paris

Malheureusement, nous ne connaissons pas encore l’arbre de tournoi final au moment d’écrire cet article. Impossible donc de savoir précisément quand GamerLegion aura son prochain match.

Toutefois, on peut déjà vous dire que tous les matchs du Major sont diffusés en direct sur Twitch, sur la chaîne officielle de BLASTPremier. La dernière partie du championnat doit débuter jeudi 18 mai, et le premier affrontement est prévu à 15 heures. Un autre match est prévu pour 18 heures et le lendemain, on prend d’autres équipes et on recommence… Reste à savoir lequel de ces matchs GamerLegion jouera !