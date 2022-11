Kenya : le parlement approuve le déploiement de 900 soldats dans l’est de la RDC

Les soldats kényans et ougandais doivent se déployer aux côtés des militaires congolais dans le Nord-Kivu et en Ituri, l’armée sud-soudanaise dans le Haut-Uélé et les Burundais dans le Sud-Kivu. Un contingent rwandais sera déployé le long de la frontière, après que Kinshasa se fut opposé à la participation de Kigali à toute opération sur son sol.

Après plusieurs semaines d’accalmie, les rebelles du M23 ont repris l’offensive le 20 octobre, conquis plusieurs localités du territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), dont Bunagana, cité stratégique à la frontière avec l’Ouganda, et occupent des localités sur la route qui dessert le chef-lieu provincial, Goma.

Selon l’ONU, au moins 188.000 personnes avaient fui leurs villages depuis le 20 octobre et s’étaient "dirigées dans des localités plus calmes" du Nord-Kivu. Au moins 16.500 autres ont trouvé refuge en Ouganda.