Kenya : funérailles nationales de l’ancien président Mwai Kibaki

Le Kenya organise vendredi des funérailles nationales pour l’ancien président Mwai Kibaki, décédé une semaine plus tôt à l’âge de 90 ans et dont la décennie au pouvoir fut marquée par un renouveau économique mais aussi par des scandales et des violences.

Mwai Kibaki fut le troisième chef de l’Etat de l’histoire du Kenya, de décembre 2002 à avril 2013, succédant à 20 années du régime autoritaire de Daniel arap Moi et précédant l’actuel président Uhuru Kenyatta, fils du premier chef de l’Etat kenyan, Jomo Kenyatta.

Vendredi matin, déclaré jour férié, les bancs du stade national, au cœur de la capitale Nairobi, se remplissaient sous un ciel chargé tandis qu’un cortège accompagnant le cercueil approchait lentement vers 10h30, en vue des cérémonies.