Kenya : des gangs criminels à l’assaut des avocats

Ce fruit star en Occident est devenu si lucratif qu’il attire désormais des bandes de voleurs qui s’organisent et pillent les plantations. Revers de la médaille dans cette course à l’"or vert" lancée en 2015 dans le pays.

Le comté de Muranga, au centre du Kenya, concentre la majorité des plantations d’avocats. Dans cette région vallonnée, située à l’équateur et nichée à 1500 mètres d’altitude, un tiers des avocats kenyans sont produits. Robert Kamau est agriculteur à la tête de 4 hectares de plantation. Ses 120 avocatiers produisent chaque année 20 tonnes de fruits. Mais depuis quelques mois, Robert Kamau fait face à des vols à répétition.

Ce matin du mois de janvier, il découvre aux pieds de ses arbres des dizaines d’avocats gisants sur le sol. "Dimanche dernier, je me suis levé à l’aube et je suis venu me promener ici. C’est là que j’ai vu que les barbelés avaient été coupés. Une bande de voleurs est entrée dans ma plantation pendant la nuit et a cueilli environ 2000 avocats avant de s’enfuir. 2000 ! Cela représente 200 dollars ! J’étais fou de rage. Ils ont même tué mes chiens !"

La perte de Robert Kamau ce jour-là représente deux fois le salaire minimum au Kenya. "La plupart des exportateurs exigent des avocats tous les jours. Ils se moquent de savoir s’ils ont été volés ou achetés aux agriculteurs. Tout ce qu’ils veulent ce sont ces fruits", regrette Robert Kamau.

Des heurts entre agriculteurs et voleurs éclatent

Dans la région, ces vols prennent de l’ampleur et inquiètent Ernest Muthomi, président de l’association des producteurs d’avocats au Kenya : "Ces gangs criminels s’organisent et les vols d’avocats explosent. Avec les autorités, nous avons lancé des enquêtes et des arrestations ont été réalisées. Des condamnations sont prononcées car c’est un crime. Avec l’association, nous essayons d’aider les agriculteurs à sécuriser leur plantation." Gardes de nuit, clôtures électrifiées, caméras de surveillance.

En réalité la plupart des agriculteurs n’en ont pas les moyens. Démunis, certains se font justice eux-mêmes. Robert Kamau, l’agriculteur, raconte ce jour où il a croisé un jeune blessé : "C’était la semaine dernière vers 20 heures. J’ai vu un jeune homme du village qui titubait sur la route. Il avait été surpris en train de voler des avocats et a été attrapé par l’agriculteur qui lui a coupé les oreilles !" Des heurts éclatent régulièrement, entraînant parfois la mort d’un assaillant.

Hors saison, les prix des avocats deviennent "délirants"

Si les vols sont devenus presque banals, ils s’intensifient particulièrement ces dernières semaines. Ernest Muthomi de l’association des producteurs d’avocats au Kenya explique : "Depuis décembre, c’est l’escalade car l’avocat est une culture saisonnière. Or la saison ne va commencer que dans les prochains jours. Peu de pays ont des avocats mûrs, la demande internationale n’est pas satisfaite et donc les prix deviennent délirants. Si vous vous en procurez, vous êtes riches !"

Une course à l’or vert

Le Kenya s’est lancé dans cette course à l’or vert en 2015 face à l’engouement mondial pour ce fruit aux nombreux bienfaits nutritionnels, très prisé dans les régimes végétariens et vegans. Le gouvernement encourage à l’époque les agriculteurs kenyans à abandonner leurs cultures au profit de l’avocat.

Francis Mukoa a vite sauté le pas : "Avant, ici sur ma plantation, il n’y avait que des plans de cafés. Mais au fil des années, ce commerce est devenu moins rentable. Au même moment, les avocats devenaient de plus en plus populaires. Alors j’ai tout arraché et j’ai planté ces arbres."

En 2020, le Kenya est devenu le premier exportateur d’avocat du continent africain, dépassant l’Afrique du Sud. 85.000 tonnes sont envoyées chaque année principalement vers l’Europe et la Russie pour une valeur de 140 millions de dollars. Prochainement, les avocats kenyans devraient investir la Chine. Un marché immense où ce fruit star en Occident se fait là aussi une sérieuse place au soleil.