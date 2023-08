Kenya : à la cérémonie d’Eunoto, les jeunes Massaï renouent avec leur culture

Tout sourire, leurs cheveux teints d’ocre rouge recouverts d’une coiffe en plumes d’autruche, les jeunes Massaï font des selfies. Ils viennent de terminer la première journée d’Eunoto, la cérémonie qui marque le passage des "guerriers" dans l’âge adulte.

Âgés de 18 à 26 ans, ils sont venus par centaines jusqu’à Nailare, village reculé du sud-ouest du Kenya, tous issus de la même génération de "moran" ("guerriers", en langue massaï). "Aujourd’hui, nous devenons des hommes", résume fièrement Hillary Odupoy, étudiant en médecine de 22 ans, lunettes de soleil sur les yeux et collier de perles sur son torse nu : "C’est l’une des cérémonies les plus importantes de notre vie. On ne se retrouve jamais aussi nombreux. Ça unit la communauté massaï".

Originaires de la région, un certain nombre d’entre eux l’ont quittée pour travailler ou suivre des études dans les villes de Kisii, Nairobi ou, comme Hillary Odupoy, encore plus loin à Machakos, à plus de sept heures de route. Tous arborent le rouge, la couleur sacrée des Massaï, de leurs cheveux recouverts d’un mélange d’ocre et d’huile jusqu’aux shuka – la couverture traditionnelle – qui leur servent de vêtement. Ce rite de passage, qui se tient tous les dix ans dans chaque clan massaï, rassemble également familles, habitants et officiels locaux, plusieurs milliers de personnes au total.

Durant cinq jours, la cérémonie est rythmée par les traditionnels chants gutturaux et les danses en file indienne à cloche-pied, l’adumu – célèbre saut massaï – et divers rituels, comme le sacrifice de vaches dont le sang est bu par les "moran" ou le rasage des cheveux par leurs mères. Les "guerriers" abandonnent alors leur épée pour le fimbo, le bâton de marche des "aînés".