Kenny Barron, Grégoire Maret… Plus de 30 artistes au Dinant Jazz Festival 2023

C’est un père et son fils qui ouvriront le festival 2023 le mercredi 26 juillet à 20h. Jacques Mercier (Président d’Honneur du festival), Philippe Decock (orgue) et Stéphane Mercier (saxophone) présentent en ouverture du festival leur spectacle "Genesis" à l’Eglise de Leffe à 20h. Jacques Mercier "Être Président d’Honneur du Dinant Jazz Festival c’est pour moi un retour aux sources. Non seulement je fus nourri de disques de Duke Ellington ou de Louis Armstrong durant mon enfance, mais c’est comme assistant de la Section Jazz de la RTB que j’ai débuté ma carrière en 1963. Je commence en effet par aider le producteur et jazzman Benoît Quersin dans ses émissions quotidiennes. A ce titre, j’ai eu le privilège d’écouter en concert et de rencontrer Ray Charles, Ella Fitzgerald, Dexter Gordon… J’ai retrouvé, il y a juste 10 ans, toute l’histoire du jazz dans la tournée incroyable d’un an et demi de la "Boîte de Jazz", en compagnie de mon fils, le saxophoniste Stéphane Mercier".