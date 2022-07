Kenneth Tancre: le roi belge du BMX qui rêve des jeux olympiques

A l'occasion des Urban Sessions, un grand rassemblement de sports extrêmes organisé cette fin de semaine au parc Josaphat à Bruxelles et diffusé sur Tipik, la crème du BMX mondial débarque à Bruxelles. Un festival de sports alternatifs qui mixera les disciplines comme le break dance et le parkour mais aussi le BMX Freestyle sur une structure gigantesque. Une manche de coupe du monde UCI y sera organisée à la place de l'étape moscovite annulée vu le contexte international.

L'occasion de voir à l'œuvre les meilleurs riders du monde. Dont le belge Kenneth Tancre, qui flirte avec le top 10 mondial de la discipline. Un pilote de moto-cross reconverti dans le deux roues, passionnée de rampes et de kickers. Une vie de sportif de haut niveau compliquée en l'absence de skate parks et de structure de niveau olympique en Belgique. "C'est très compliqué parce que je dois systématiquement faire deux heures de route pour trouver un skate park de qualité suffisante. C'est désavantageux par rapport à mes concurrents qui bénéficient de toutes les infrastructures nécessaires pour progresser. Si je bénéficiais de ces facilités, je pourrais m'entraîner plus et espérer intégrer durablement le top 10 mondial. Parce que là om les autres ont tout et moi je n'ai rien."

Une situation compliquée qui empêche actuellement ce spécialise du "backflip superman" de réaliser son rêve, participer aux jeux olympiques. "Avec plus de sponsors et des meilleures conditions d'entraînement, ce rêve deviendra réalisable."

A l'occasion de la manche de coupe du monde organisée ce week-end à Bruxelles, Kenneth tentera de s'accrocher aux meilleurs. "C'est génial que cette compétition s'organise à Bruxelles. Ca va nous permettre de montrer à la Belgique ce qu'est le BMX. Pour ma part, j'espère attendre la finale et figurer ainsi parmi les meilleurs."