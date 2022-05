Kennedy, Bale, ces facteurs X des finales entre Liverpool et le Real Madrid

Alors que la coupe aux grandes oreilles fête son 25ème anniversaire, le Parc des Princes accueille un duel de géants entre Liverpool et le Real Madrid. D’un côté, les Reds sont au sommet de leur art avec deux victoires consécutives en 1977 et 1978. De l’autre côté, le Real Madrid, dans une forme moins brillante, a de l’expérience avec déjà six victoires à son palmarès. Sur le terrain, certains noms sont légendaires dans l’histoire du football. Pour l’équipe anglaise, une vague dorée compose le onze de base. Pour ne citer qu’eux, l’attaquant écossais Kenny Dalglish et ses 515 matches au compteur, le milieu Terry McDermott ainsi que l'immense gardien Ray Clemence qui a tout remporté avec le club. Los Blancos sont dans une période plus creuse et cherchent à redorer son image. Le secteur offensif fait rêver avec la doublette : Juanito et ses 401 matches ainsi que Santillana qui a marqué 290 buts en 645 matches. À noter la présence d’un certain Vicente del Bosque, ex-grand entraîneur du Real et de l’Espagne.

Cette affiche de rêve perd de son charme une fois le coup d’envoi donné. Ces deux grandes équipes se livrent peu dans un match fermé. Les fulgurances techniques laissent place aux plans de jeu tactiques. Bob Paisley et Vujadin Boskov n’hésitant pas à replacer leurs hommes qui osent quitter leurs zones. Alors que les prolongations se profilent, le milieu Ray Kennedy profite d’une erreur dans la défense pour crucifier le gardien adverse et offrir une 3ème Coupe des clubs champions aux Reds (1-0).