Kendrick Lamar fait un retour plébiscité avec "Mr. Morale & The Big Steppers" et annonce son “Steppers Tour”

Célébrité, réussite financière, santé mentale, critique du monde actuel, vie de parents et plus précisément de père, foi, relations amoureuses (interraciales), racisme institutionnel, spiritualité, conflit intérieur, homophobie et transphobie, trauma générationnel, addictions, excès… Voici un aperçu des nombreuses thématiques abordées dans les 18 titres qui composent Mr. Morale & The Big Steppers, le dernier album de Kendrick Lamar.

1855 jours séparent DAMN. et ce nouvel album. En cinq ans, le rappeur est devenu père, est passé par différentes phases de réflexion et de remise en question. C’est sur tout ce cheminement qu’il revient dans Mr. Morale & The Big Steppers. Entre introspection et rétrospective, le rappeur de Compton propose un album qui relate les presque 35 dernières années qui ont composé sa vie d’enfant, de fils, de père et de célébrité.

Si l’on écoute surtout Kendrick pour sa plume, on sait aussi qu’une attention particulière est donnée à la musicalité sur ses albums. Ici encore l’artiste réitère et propose pléthore de sonorités diverses et variées. L’album regorge d’ambiances sonores qui oscillent entre des morceaux jazzy, trap, funky, soulful et des instrus totalement expérimentales voire indéfinissables. Les prods sont signées par Sounwave, J.LBS, Beach Noise, Duval Timothy, Boi-1da, The Alchemist, Pharell Williams, Baby Keem, entre autres. On retrouve à nouveau Baby Keem dans la liste des featurings et dans le panel de nombreux invités que compte ce projet. On peut également citer Blxst, Amanda Reifer, Sampha, Taylour Paige, Summer Walker, Ghostface Killah, Sampha, Tanna Leone, Thundercat et Kodack Black comme l’annonçaient plusieurs rumeurs.

Cinq années d’absence, mais déjà des millions de streams (plus d’une centaine de millions) au compteur en quelques jours. Et ce n’est que le début. Ce double l’album qui propose un peu moins d’une heure quart d’écoute mérite que l’on y retourne plus d’une fois afin d’en retirer la globalité de l’essence et de la substance de ce récit. Malgré "Auntie Diaries", une chanson controversée qui divise ses fans, celui qui confie ne pas pouvoir satisfaire tout le monde sur son morceau "Crown" a été largement plébiscité par la presse. Pour la suite, un "Steppers Tour" est déjà annoncé avec une date en Belgique le 28 octobre 2022. La vente des places pour y assister démarre ce vendredi 20 mai à 10 heures et on peut déjà prédire que ces places vont partir à vitesse grand v.