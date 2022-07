Kendrick Lamar a réagi à la vidéo de l’agent de sécurité en pleurs durant son concert

De passage à Miami pour le festival "Rolling Loud", Kendrick a réagi au micro de Jazzy’s World TV : "C’est vraiment juste une question de sentiment […] Je me suis dit ‘Mec je me demande ce qu’il traverse’. Mais à la fin de la journée, c’est comme ça que tu veux que tout le monde perçoive ta musique et qu’ils se sentent bien. Qu’ils sentent qu’un moment auquel ils sont attachés peut vivre pour toujours."

Et justement, Devyn Sanford a expliqué à Fox 26 que la chanson lui évoquait une époque particulière. "Cela m’a ramené à l’époque où la chanson est sortie. Je traversais une période tumultueuse dans ma vie à ce moment-là. J’ai en quelque sorte absorbé les émotions de tout le monde. Je faisais de mon mieux pour tenir le coup et j’ai craqué."

L’agent de sécurité a été invité par l’équipe de Kendrick Lamar. Il aura l’occasion de recevoir des produits dérivés mais surtout, de rencontrer l’artiste qui l’a ému aux larmes.