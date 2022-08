Kendji Girac fait ses débuts d'acteur dans Champion : "L’illettrisme n’est pas un tabou, il faut en parler"

En quoi l’illettrisme vous touche particulièrement ?

Je n’ai pas eu un parcours scolaire classique dû au voyage. Je pouvais me débrouiller, j'étais capable de lire, mais j'écrivais phonétiquement avec beaucoup de fautes d’orthographe. Ça me gênait, car je suis assez perdectionniste. J’ai donc passé pas mal d’années sans écrire, mais ça me freinait. Quand je suis arrivé dans le milieu de la musique professionnelle, je l’ai dit. Je savais qu’il fallait que je gère ce problème pour être bien avec moi-même, et pour être libre. C’est un combat personnel que j’ai surmonté avec l’aide de mes équipes. J’en ai vite parlé, je ne me suis pas renfermé sur moi-même, et c’est un peu le secret pour surmonter ça. Ce film me permet aujourd’hui de dire aux gens que l’illettrisme n’est pas un tabou et qu’il faut en parler, ce n’est pas parce qu’on ne sait ni lire ni écrire qu’on est différent ou mauvais : on est juste en manque d’apprentissage, c’est tout. 2 500 000 personnes sont concernées par ce problème en France. Avec ma notoriété je veux les aider.

Comment vous êtes-vous préparé ? Vous aviez déjà des notions d’acting ?

Non, aucune ! J’ai juste appris mon texte, soit 85 pages de scénario, avec mon coach. Après, j’ai fait quelques scènes dans des chambres d’hôtel pour voir si j’avais bien tout appris. La préparation a duré un mois, avec aussi un entrainement sportif et un régime diététique. On a fait un gros travail, ça a été beaucoup de boulot.