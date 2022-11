Kendji évoque l’état de santé de Florent Pagny

Kendji vient de sortir un nouvel album intitulé "L’école de la vie". Dans cet album, on y retrouve des duos avec Vianney, Soprano, Naps ou encore Florent Pagny.

Ce dernier n’était plus apparu dans un album depuis l’annonce de son cancer des poumons. Il y a quelques semaines, le chanteur de "Savoir Aimer" avait déclaré "Tout va bien, je suis juste dans les contrôles. Je continue à prendre bonne mine, et je taille la route. J’arrive du Portugal et je pars en Argentine".

Kendji a donné des nouvelles du chanteur dans une interview à Télé 7 Jours : "Florent Pagny, il était là quand j’ai gagné The Voice en 2014. J’ai toujours été fan de lui. Un jour, je lui ai proposé de faire un duo sur mon album. Il a fallu quatre ans pour que l’occasion se présente. Et là, ça tombait bien parce qu’il est guéri de son cancer et en forme. Florent m’a fait un beau cadeau. Il m’a avoué qu’il n’avait pas chanté depuis son pépin de santé".

Le chanteur de "Color Gitano" nous rassure sur la santé de Florent Pagny.

Il faudra attendre le vendredi 11 novembre pour découvrir ce duo ainsi que les nouveaux titres de Kendji. Dans cet album, Kendji proposera aussi un titre "Eva" dédiée à sa fille. Un cinquième album très attendu par les fans du vainqueur de la troisième saison de The Voice France.