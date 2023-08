"Kencore" : Barbie n'est pas la seule à se jouer des stéréotypes.

C'est en symbole féministe que s'est muée Barbie sous la plume de Greta Gerwig, dont le film cartonne actuellement au box-office. Mais l'icône planétaire n'est pas la seule à faire voler en éclats les diktats. Son éternel boyfriend Ken affiche lui aussi haut et fort la couleur en prônant une mode moins stéréotypée et en luttant contre nombre d'injonctions à la virilité.

L'été 2023 est rythmé par la sortie du très attendu film "Barbie", dont les personnages principaux, Barbie elle-même et son petit ami Ken (Margot Robbie et Ryan Gosling) semblent s'amuser à briser une foule de stéréotypes. C'est bien évidemment la poupée culte qui est mise en avant dans ce long métrage, qui la voit pour la première fois se confronter au monde réel.

Mais Ken, qui la suit comme son ombre, est loin d'être un simple figurant. Au contraire, il confirme à travers ses looks - certes un brin extravagants - une tendance qui planait déjà depuis plusieurs saisons sur la planète mode : le dressing masculin se veut de moins en moins strict et conformiste, et surtout moins stéréotypé. Ken rejoint officiellement Harry Styles, David Banda et Lil Nas X en tant qu'icônes d'une mode dégenrée.