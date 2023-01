Ken Block décède après un accident de motoneige, le monde du rallye en deuil pour "une vraie icône"

Depuis l’annonce de son décès, toute la famille des sports moteurs, et du rallye en particulier, est endeuillée. Thierry Neuville a notamment tenu à réagir à la nouvelle sur son compte Instagram.

"Choqué et attristé par le décès d’une vraie icône de notre sport, un pilote passionné et un vrai pionnier qui a inspiré beaucoup d’entre nous. Repose en paix et condoléances à sa famille et à ses amis", a écrit le pilote belge.

"Notre sport a perdu un grand homme aujourd’hui. Ken était un visionnaire et une véritable légende qui a inspiré tant d’entre nous. Repose en paix, Ken", a de son côté écrit Ott Tänak.

"Repose en paix légende", a indiqué Sébastien Loeb. "Ken était un visionnaire, passioné et inspirant. Il savait combiner le sport moteur et le grand show comme personne. Il a vécu sa vie à fond et je n'oublierai jamais son sourire et ses rires", a regreté Sébastien Ogier.