Kelvin Kiptum sous les 2h02 et Amane Beriso sous le 2h15, le marathon de Valence a tenu toutes ses promesses

Pour sa première sur la distance, Kelvin Kiptum a remporté le marathon de Valence, dimanche en Espagne. Le Kényan de 23 ans a levé les bras au terme des 42,195 kilomètres du parcours valencien et a amélioré le record de l'épreuve grâce à un chrono de 2h01:53, soit le 4e temps de l'histoire.

C'était le premier marathon de Kiptum, vainqueur du semi-marathon de Lens en juillet. Il a devancé le Tanzanien Gabriel Geay (2h03:00) et son compatriote Alexander Mutiso (2h03:29), qui faisait aussi ses grands débuts sur la distance.

C'est le 4e temps de l'histoire de la distance derrière ceux de son compatriote Eliud Kipchoge (2h01:09 et 2h01:39) et de l'Éthiopien Kenenisa Bekele (2h01:41). Le record de l'épreuve était détenu par le Kényan Evans Chebet, vainqueur en 2020 en 2h03:00.

Chez les dames, tous les regards étaient braqués sur l'Éthiopienne Letesenbet Gidey, championne du monde du 10.000 mètres cet été à Eugene et qui faisait ses débuts sur la distance, mais c'est sa compatriote Amane Beriso qui s'est imposée, devenant la troisième athlète de l'histoire à passer sous la barre des 2h15 après les Kényanes Brigid Kosgei (2h14:04) et Ruth Chepngetich (2h14:18).

Beriso, 31 ans, a coupé la ligne dans un temps de 2h14:58, améliorant également le record de l'épreuve jusqu'ici détenu par la Kényane Pere Jepchirchir (2h17:16 en 2020) et son record personnel (2h20:48). Gidey a terminé deuxième en 2h16:49, la Kényane Sheila Chepkirui troisième en 2h17:29.