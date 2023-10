Kelvin Kiptum s’empare du record du monde du marathon à Chicago, Bashir Abdi 3e

On assiste à une passation de pouvoir entre les deux Kényans. Kipchoge, double champion olympique et référence sur la distance, cède le témoin à son jeune compatriote de 23 ans. La performance de Kiptum est tout sauf une surprise. Le coureur d’Eldoret est un véritable phénomène. Il avait déjà approché le record de son glorieux aîné pour ses deux premières expériences sur marathon (2h01'53'' à Valence en 2022 et 2h01'25'' en 2023).



Le Gantois Bashir Abdi, médaillé de bronze aux JO et aux mondiaux, confirme avec ce nouveau podium qu’il fait partie du gratin de la discipline.



Il signe le troisième chrono de sa carrière après ses deux performances à Rotterdam : son record d’Europe de 2h03'36'' en octobre 2021 et ses 2h03'47'' en avril dernier.