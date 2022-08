Keith Richards espère que les Rolling Stones enregistreront cette année

Le guitariste du groupe est optimiste pour la suite des événements autour des Stones.

Il a expliqué en interview que bien qu’il ne sache pas sous quel format le groupe partagera sa musique, il espérait bien "enregistrer des nouveautés d’ici la fin de l’année".

"Peu importe, on enregistre et puis on verra comment on les partage, hein ? C’est comme ça que je fonctionne", explique-t-il à Apple Music, en soulignant qu’il ne savait pas si les nouvelles chansons seront disponibles en streaming.

Keith Richards avait déjà confirmé auparavant que le batteur de tournée Steve Jordan, qui remplace le défunt Charlie Watts, les aiderait à terminer l’enregistrement de l’album. Ce dernier avait dit à l’époque à Keith - quand Steve Jordan le remplaçait déjà alors qu’il était malade : "Tu peux le faire avec Steve, il peut prendre ma place quand il veut."

Et lors de cette interview, Keith Richards, repensant à ce moment, déclare : "P*****, j’aimais tellement cet homme."