Keith Richards des Stones découvre "la vie saine" et un nouveau single est annoncé pour le 28 septembre

Hier, Keith Richards a expliqué qu’il n’était pas fan de rap parce qu’il n’aimait pas "les gens qui lui crient dessus".

Le guitariste des Rolling Stones a précisé qu’il écoutait une grande variété de genres musicaux, dont le blues, le jazz et la musique classique, mais qu’il n’aimait pas la pop et le rap.

"Je ne veux pas commencer à me plaindre de la musique pop", a-t-il déclaré. "Elle a toujours été nulle. Je veux dire que c’est le but recherché. Ils la rendent aussi bon marché et facile que possible, ce qui fait qu’elle sonne toujours de la même manière ; il y a très peu de sentiment dans cette musique". Au sujet du rap, il ajoute : "Je n’aime pas trop entendre les gens me crier dessus et me dire que c’est de la musique, c’est-à-dire du rap. J’en ai assez sans sortir de chez moi".