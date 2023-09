Keith Richards des Rolling Stones n'écoute pas de rap parce qu'il n'aime pas "les gens qui lui crient dessus"

Keith Richards a expliqué qu'il n'était pas fan de rap parce qu'il n'aimait pas "les gens qui lui crient dessus".

Le guitariste des Rolling Stones a parlé de la musique qu'il écoute dans une interview accordée au Telegraph en amont de la sortie du prochain album du groupe, Hackney Diamonds, à propos duquel un documentaire sortira bientôt.

Dans cette interview, il a indiqué qu'il écoutait une grande variété de genres musicaux, dont le blues, le jazz et la musique classique, mais qu'il n'aimait pas la pop et le rap.

"Je ne veux pas commencer à me plaindre de la musique pop", a-t-il déclaré. "Elle a toujours été nulle. Je veux dire que c'est le but recherché. Ils la rendent aussi bon marché et facile que possible, ce qui fait qu'elle sonne toujours de la même manière ; il y a très peu de sentiment dans cette musique".

Richards poursuit : "J'aime entendre de la musique jouée par des gens qui jouent des instruments. En d'autres termes, je n'aime pas entendre de la muzak synthétisée en plastique, comme on l'appelait autrefois, ce que l'on entend dans les ascenseurs, et qui est aujourd'hui monnaie courante".

Au sujet du rap, il ajoute : "Je n'aime pas trop entendre les gens me crier dessus et me dire que c'est de la musique, c'est-à-dire du rap. J'en ai assez sans sortir de chez moi".

La semaine dernière, Mick Jagger évoquait la place actuelle du streaming et la nécessité pour le groupe de rester à la pointe des technologies actuelles.

La sortie de Hackney Diamonds est prévue pour le 20 octobre. Un certain nombre de grands noms apparaitront sur l’album, notamment Lady Gaga, Stevie Wonder, Paul McCartney et Elton John.

Le groupe a d’ailleurs récemment donné une longue interview au Rolling Stone Magazine, dans laquelle il fournit de plus amples détails de ce que peuvent attendre les fans.