Keith Moon des Who, batteur de légende, disparu bien trop tôt

Pour ce dernier épisode consacré à la batterie, frapper comme ça c’est cool, mais 8 heures et plus par jour, ça peut faire des dégâts… Une exposition sans protection auditive sur une longue durée avec un instrument à niveau sonore aussi puissant et c’est le traumatisme. Oui, le vieux batteur est un peu sourd, il a des acouphènes et de l’hyperacousie. Et les conséquences sont dramatiques car ces pathologies sont irréversibles. Alors, j’ai beau souvent déconner, ami batteur, on t’aime, toi et tes oreilles alors prends en soin !