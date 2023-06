Keith Moon collectionnait mais crashait aussi Rolls, Ferrari...

Keith Moon, le batteur des Who, décédé le 7 septembre 1978. Apparemment, il était particulièrement maladroit en voiture. On imagine aussi, mais c’est une supposition gratuite, qu’il lui arrivait de conduire sous influence.

Il y a d’abord la fameuse histoire de la Rolls-Royce qui a terminé sa course dans la piscine de sa propriété. Certains prétendent que c’était une Lincoln Continental et pas une Rolls. Keith Moon aurait oublié d’actionner le frein à main mais Roger Daltrey assure que le batteur a volontairement envoyé la Rolls dans la piscine. Incident immortalisé par Oasis pour l’album "Be Here Now" représente une Rolls dans une piscine, le tournage de cette scène avait coûté 100.000 £.