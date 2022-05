Keisuke Morita, demi-finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022

Né en 1997, le violoncelliste japonais Keisuke Morita a commencé l'apprentissage du violoncelle à l'âge de 3 ans.

Mais à l'âge de 6 ans, il a également commencé à étudier le piano. Il est diplômé du Toho Gakuen Music College au Japan. Pour l'instant, il est toujours étudiant à la Hochschule für Musik à Sarrebruck, en Allemagne.

Alors qu'il n'était qu'en deuxième année, à la Toho music high school, il a remporté le premier prix, et le prix du public de la catégorie violoncelle, à la Japan Music Competition. Il a également remporté d'autres prix qui sont détaillés sur son site internet.

Keisuke Morita joue aussi bien en tant que soliste ou en tant que chambriste : il a déjà joué avec des orchestres internationaux, comme le Tokyo Philharmonic Orchestra, le Hungary Savaria Symphony Orchestra, le Barcelona Baroque Orchestra, et le Berliner Chamber Orchestra. Il donne des récitals et il participe également à des festivals de musique de chambre, comme le Festival Pablo Casals à Prades et le Kronberg Academy Festival.

Retrouvez toutes ses prestations lors des différentes épreuves du Concours Reine Elisabeth.