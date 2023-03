Keira Knightley revient sur son stress post-traumatique à la suite de Pirates des Caraïbes

Par la suite, Keira Knightley a cherché à sortir de ces rôles hypersexualisés. Elle a par exemple interprété Elizabeth Bennet, dans l'adaptation de 2005 de Orgueils & Préjugés ou encore Joan Clarke dans Imitation Game. Mais elle a souvent éprouvé une certaine impuissance quant à la direction de sa carrière. "Je me suis sentie contrainte et coincée. Les rôles que j'ai joués après avaient pour but de me sortir de cette situation. J'avais l'impression d'être enfermée dans quelque chose que je ne comprenais pas"

L'actrice a dû suivre des années de thérapie après avoir joué pour la première fois Elizabeth Swann. En raison de sa grande exposition au public, on lui a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique, si bien qu'elle a dû mettre en pause sa carrière.