Kéfirs et kombuchas : des boissons dans la tendance actuelle

Justement, est-ce que c'est bon pour la santé ?

On n'a pas beaucoup de grain à moudre. Il y a quand même de bonnes indications pour mettre en avant de réels effets bénéfiques, (mais) il manque pour l'instant des preuves concordantes et validées par la science. Le discours qui me va, c'est : 'Le kéfir, il y a de bonnes chances que ce soit bon pour la santé.'

Après, pour comprendre exactement ce qui se passe, ça peut être long. Et pour prouver un effet bénéfique sur la santé, ce qui est in fine ce qu'on recherche, ça peut être encore plus long.

S'il y a bien une action, elle vient

soit directement des micro-organismes qui se stabiliseraient dans notre microbiote,

soit de ce qu'ils sont capables de générer dans notre corps avant d'être éliminés eux-mêmes,

soit des composants qu'ils produisent dans la boisson lors de la fermentation.

Les trois sont possibles, cumulés ou distincts, et c'est le grand débat : si effet sur la santé il y a, est-ce qu'il est majoritairement 'probiotique', 'prébiotique' ou 'post-biotique' ?