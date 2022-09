Keen’V se confie au sujet de son album "Thérapie" : "J’ai appris à me relever"

Le 8 mars 2019, Keen’V sortait son album Thérapie. Pour le chanteur, il s’agit de l’un des albums les plus importants de sa carrière. Dans les chansons de cet opus il s’est mis à nu, à ouvert son cœur au public, il a fait une "thérapie". Malheureusement pour Keen’V, le succès n’était pas au rendez-vous.

Keen’V est un habitué des tubes avec notamment Rien qu’une fois, À l’horizontale ou encore Un monde meilleur, mais avec Thérapie, le chanteur a rencontré l’échec commercial. Un échec qu’il n’a pas pu affronter sur scène puisque sa tournée Thérapie Tour a dû être annulée, faute de public.

Coup de massue pour le chanteur qui n’a pas caché ses difficultés à se relever. Depuis il a sorti deux albums, Rêver et Diamant. Mais le 5 septembre, Keen’V a décidé de revenir sur l’échec de Thérapie dans un post Instagram. Le chanteur a annoncé que son album, qu’il a toujours considéré comme une réussite personnelle, n’est aujourd’hui plus un échec commercial puisqu’il vient d’être certifié disque d’or. Dans ce post, il revient également sur les moments durs qu’il a traversé depuis la sortie de cet album.

"Ça va être un peu long désolé d’avance… Ça y est petit Thérapie, tu es disque d’or, a-t-il annoncé sur le réseau social. Avec toi j’ai beaucoup appris. J’ai appris que rien ne dure même si on y met du cœur. J’ai appris que l’on pouvait creuser encore même quand on est au plus bas. J’ai appris à me relever. J’ai appris que les gens peuvent se réjouir de quelque chose qui peut te remplir de peine. J’ai grandi grâce à toi et maintenant te voilà toi aussi décoré d’or. Tu étais le seul de toute ma carrière à ne pas avoir cette certification. Je suis fier de toi et te défendrai corps et âme jusqu’à la fin. Tu n’étais qu’un échec commercial et jamais artistique. Les gens ne voulaient juste pas entendre ce genre de morceaux de ma part. Tu n’es pas mon identité musicale propre, il est vrai, mais qu’est-ce que je t’aime. Alors bienvenue à toi, maintenant que tu n’es plus un échec commercial, tu ne seras plus un échec tout court. Le seul 'échec' c’est le 'thérapie tour' alors je vais repartir en tournée bientôt".

Un post qui a suscité beaucoup de réactions et de marques de soutiens tant de la part de personnalités comme Amir ou Ben’Do mais aussi des fans du chanteur qui soulignent la qualité de l’album.