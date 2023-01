"Keaton’s Party Playlist", un condensé de reprises mélancoliques par Keaton Henson

Dans le Déclic Culture, Olivier Nederlandt présente l’artiste britannique Keaton Henson et son dernier album Keaton’s Party Playlist.

Chanteur à la voix mélancolique, mais aussi auteur-compositeur, poète et graphiste, le londonien Keaton Henson a sorti il y a un mois un album de reprises s’intitulant ironiquement Keaton’s Party Playlist.

Parmi celles-ci, on y retrouve des versions plus calmes et délicates de Want You To Me de Cheap Trick, I Want It That Way des Backstreet Boys ou encore Dammit de Blink-182.

Keaton Henson souffre malheureusement de troubles de l’anxiété, une timidité maladive qui rend ses apparitions en concert et ses interviews assez rares. Le chanteur possède une discographie forte de huit albums dont la bande originale du film Supernova d’Harry Macqueen.