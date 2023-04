Keanu Reeves : une clause à ses contrats d'un genre forcément nouveau

Même si le cinéma est une illusion, Keanu Reeves estime qu’il y a des limites. Une clause de son contrat interdit la modification de ses performances sans son consentement.

Comme Tom Cruise, Keanu Reeves a ajouté une clause bien particulière à son contrat. Celle de Cruise stipule qu’il est interdit de faire du merchandising à son effigie et celle de Reeves, qu’il est interdit de modifier ses performances sans son consentement. Ce que l’acteur de la saga John Wick cherche à éviter est, en fait, la pratique du deepfake et des IA. "Ça ne me gêne pas si on supprime un clignement d’œil au montage. Mais au début des années 2000, ou fin des années 1990, on a modifié l’une de mes performances. Ils ont ajouté une larme sur mon visage, et j’étais surpris. C’est comme si ma présence était inutile. Ce qui est frustrant, c’est que vous perdez votre capacité d’action. Lorsque vous livrez une performance dans un long-métrage, vous savez que ça va être monté, mais vous y participez. Si vous utilisez le deepfake, votre point de vue n’existe plus. C’est effrayant.", a-t-il confié à Wired, selon Yahoo !.

Au cours de l’interview, l’acteur a partagé une anecdote : alors qu’il tentait d’expliquer à un ado l’intrigue de Matrix et qu’il lui disait que son personnage se battait pour ce qui était réel, l’ado en question lui a répondu "On se fiche que ce soit réel", une réponse qui a inquiété Keanu Reeves. Les gens grandissent désormais avec ces outils. Nous écoutons de la musique faite par une intelligence artificielle dans le style de Nirvana, il y a l’art en NFT. On se dit : 'Regardez ce que ces adorables machines sont capables de faire'. Mais il y a un pouvoir corporatiste derrière qui cherche à contrôler ces choses. Culturellement, socialement, nous allons nous retrouver confrontés à la valeur du réel, ou à son absence de valeur.", a-t-il avancé.