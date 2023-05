Keanu Reeves remonte sur scène avec Dogstar, son groupe de grunge

Comme annoncé, Dogstar, le groupe grunge de Keanu Reeves, a joué ce 27 mai son premier concert en vingt ans.

Au début du mois, le groupe – composé de Keanu Reeves, Bret Domrose et Rob Mailhouse – a annoncé qu’il se préparait à sortir ses premières nouvelles compositions en 23 ans.

Ils ont sorti deux albums, Our Little Visionary en 1996 et Happy Ending en 2000, avant d’arrêter en 2002. Keanu Reeves jouait de la basse dans le groupe et l’intérêt pour eux a grandi en même temps que sa carrière d’acteur commençait à décoller. Le groupe a depuis révélé sur sa page Instagram qu’un nouvel album était en préparation.

Lors du concert, le groupe a présenté de nouveaux titres en plus d’extraits de Our Little Visionary et Happy Ending, Keanu Reeves déclarant au Billboard à propos du groupe : "C’est un espace que j’aime et que j’ai essayé de protéger ".

En parlant de leur retour sur un compte Instagram nouvellement lancé, Dogstar a déclaré aux fans : "Merci à tous pour les gentils commentaires. Nous sommes ravis de voir une telle réaction. Honnêtement, nous ne nous attendions pas à cela. Cela nous donne encore plus envie de jouer. "

"Nous allons sortir du nouveau matériel cet été, suivi de quelques concerts. Dès que nous aurons tout prévu, nous le ferons savoir immédiatement à tout le monde. Il y a tant à faire, mais soyez assurés que nous sommes sur la bonne voie et que nous avons réuni une équipe fantastique qui nous aide".

Ils ont ajouté : "Nous allons également réaliser un clip vidéo pour soutenir notre premier titre. C’est tout ce que je peux dire pour l’instant. J’ai hâte de partager notre nouvelle musique avec tout le monde. C’est la série de morceaux la plus satisfaisante et la plus significative que nous ayons jamais faite. Merci encore d’avoir été si patients avec nous. Nous avons vraiment les meilleurs et les plus loyaux fans !"

À la fin de l’année dernière, le groupe a fait son retour sur scène lors d’un concert privé "pour les personnes incroyables qui ont rendu notre nouvel album possible".

Voici les images du concert au festival BottleRocket :